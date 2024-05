L’incubo infinito di Jennifer Boldini, la pallavolista che non riesce a liberarsi del suo stalker

Per liberarsi da un incubo, spesso non basta svegliarsi la mattina e tirare un sospiro di sollievo. Lo sa bene Jennifer Boldini, pallavolista 25enne nata a Castiglione delle Stiviere ma residente da tempo in quel di Montichiari. Gioca in Serie A1 con l’UYBA Busto Arsizio e nella sua lunga carriera può vantare diverse esperienze con squadre prestigiose del volley femminile.

Dovrebbe vivere soltanto di soddisfazioni sportive e invece da mesi è alle prese con uno stalker che non le lascia tregua. Tutto è cominciato lo scorso mese di novembre, quando un 41enne l’ha bersagliata di messaggi e commenti sui social, sfociando ben presto nell’eccesso fino ad arrivare ad autentiche dichiarazioni d’amore. Jennifer non ha mai dato corda all’uomo che proprio a causa di questo silenzio è diventato persino minaccioso.

La giocatrice è stata quindi costretta a vivere un lungo periodo d’ansia, modificando le proprie abitudini e non uscendo più da sola da casa. Fortunatamente per l’individuo è scattato l’arresto, anche se il processo che si terrà a breve rischia di essere una semplice “carezza” nei suoi confronti. La difesa dello stalker ha puntato sul rito abbreviato, richiesta accolta dal GUP, senza dimenticare che ci sarà una perizia psichiatrica. Jennifer Boldini si è costituita parte civile e il suo avvocato si è opposto fino alla fine contro la perizia stessa.

In realtà i dubbi sulla capacità di intendere e di volere del 41enne sono davvero pochi, visto che ha provato a contattare l’alzatrice dell’UYBA addirittura di recente. Il divieto di avvicinamento attualmente in vigore e la pericolosità fuori da ogni ragionevole dubbio dovrebbero suggerire una condanna più esemplare di quella che invece rischia di essere stabilita a breve.