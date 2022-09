Green Up Bedizzole, ottime impressioni dall’allenamento congiunto con Busnago

Green Up Bedizzole

Ieri si è tenuto l'allenamento congiunto del Bedizzole Volley con la serie B1 del Busnago Volley che ha collaborato fattivamente all'ottima riuscita dell'iniziativa. Tutte le ragazze presenti hanno potuto confrontarsi seguendo le direttive dei Coach Polito e Delmati e relativi staff tecnici. È stata sicuramente una bellissima esperienza per tutte le giovani ragazze che si spera di poter ripetere di nuovo durante la stagione. A fine allenamento sono state raccolte le impressioni di alcune delle atlete bresciane.

La centrale Giorgia Catalano, classe 2005, ha sottolineato: "La stagione è iniziata bene soprattutto perché non è stato difficile ambientarsi; il gruppo è molto bello perché è unito e tutti sono disponibili ad aiutarti, in questa stagione spero di migliorare e soprattutto di divertirmi. L'allenamento con Busnago è stato molto interessante perché ho potuto confrontarmi con una squadra di buon livello".

La giovanissima palleggiatrice (classe 2008) Dory Piazza ha aggiunto: "La stagione è iniziata molto bene, mi sento molto accolta dal gruppo e spero di migliorare molto e se possibile di fare tanta esperienza in campo. Questa giornata nel complesso mi è piaciuta anche se giocare con atlete del loro livello mi ha messo molta tensione”.

Ecco infine le impressioni del libero Claudia Mazzetti: "Sono molto contenta di fare parte di questo grande progetto, la stagione è iniziata bene. Cerco sempre di dare il massimo e migliorare in tutti gli aspetti, soprattutto perché devo ancora imparare a ritrovarmi nel mio nuovo ruolo, ma sono molto fiduciosa. Per quanto riguarda il gruppo mi sono trovata fin da subito molto bene, inizio a conoscere di più le mie compagne e sono molto felice di ciò. Da questa stagione mi aspetto di migliorare sicuramente e cercare di dare sempre il massimo che i risultati verranno da sé. Inoltre mi aspetto di poter mostrare ciò che sono e di dare più grinta possibile. Oggi abbiamo avuto l’occasione di allenarci con il Busnago e credo che l’allenamento sia andato in modo positivo. Mi è piaciuto molto il fatto di avere più punti di riferimento con cui confrontarsi e magari imparare qualcosa di più da loro”.