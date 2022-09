Green Up Bedizzole, le impressioni di Emma Zanini e Aurora Marchesini

Dopo il torneo a Roncadelle sono state raccolte le impressioni ad alcune delle ragazze del Bedizzole Volley, protagoniste nelle gare disputate. Ecco cosa ha raccontato Emma Zanini, classe 2006 arrivata proprio in questa stagione in Lombardia: "Questo primo periodo è stato impegnativo per vari motivi , ma è comunque andato abbastanza bene. Per ora mi trovo molto bene e sono contenta. Con il gruppo mi trovo meglio di quanto pensassi sono stata accolta subito da tutte e mi ci trovo bene sono contenta che sia stato così da subito. Le aspettative sono di migliorare sempre di più e imparare il più possibile dall’allenatore e dalle compagne e di vivere al meglio questa esperienza. Il torneo inizialmente non è andato secondo le aspettative, non sono funzionate varie cose e solo nel terzo set è migliorato qualcosina. Mentre nella seconda partita abbiamo fatto molto meglio: sono funzionare più cose anche tra di noi come squadra e umore. Sono contenta anche della mia prestazione nella seconda partita soprattutto perché sono riuscita a superare l’ansia e giocare con più tranquillità”.

Altro importante finale offensivo è Aurora Marchesini, anno 2004, a Bedizzole per la terza stagione, ecco le sue impressioni e le sue aspettative su questa stagione: "Questo primo periodo è stato abbastanza intenso, abbiamo iniziato a prendere un po’ di confidenza con quanto provato nelle ultime settimane. Del torneo di ieri posso solo che essere contenta. La mattina non siamo riuscite ad esprimerci al meglio ma nel pomeriggio penso che ci siamo prese una bella rivincita, prendendoci la partita. Il gruppo è unito. Ognuna é al sostegno dell’altra, quanto accaduto ieri lo dimostra: siamo state presenti l’una per l’altra nei momenti di vantaggio e in quelli un po’ più complessi, ma ne siamo uscite insieme. Da questa stagione mi aspetto diverse cose, sarà la prima da over senza giovanili e spero di essere d’aiuto alla squadra quando ce ne sarà il bisogno. Ormai l’8 si avvicina sempre più".