Green Up Bedizzole, prosegue la composizione dello staff per la Serie B2

La Green Up Bedizzole ha confermato in questi giorni Daniele Polito come allenatore della formazione bresciana di volley femminile anche per la stagione 2022-2023. La compagine lombarda è pronta ad affrontare la Serie B2 dopo la retrocessione di poche settimane fa, ma le ambizioni non mancano. Ulteriore salto di qualità per il movimento, è l’ingresso nel team di Alessandra Grassi, che ricoprirà l’importante ruolo di General Manager, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza di talent scout, oltre alle sue conoscenze nel mondo pallavolistico lombardo e nazionale.

Il presidente Marco Fornari ha fatto capire molto chiaramente quelli che saranno i prossimi mesi: “Il nostro movimento continua a crescere, così come le nostre ambizioni. Per questo è necessario continuare a selezionare tutte le figure necessarie al nostro staff: anche sotto questo punto di vista avremo presto altre gradite conferme e nuovi innesti”.