Il gran cuore della Millenium Brescia: raccolti 7600 euro per la cura delle malattie del sangue

Sono stati consegnati oggi, presso il Mo.Ca. di Brescia, gli assegni per le donazioni di “Ace for the Cure” 2023/24. La sesta edizione del progetto di Banca Valsabbina, fin da subito abbracciata da Volley Millenium Brescia, ha messo a segno la cifra di 7600 euro, a fronte dei 76 ace stagionali realizzati dalle Leonesse al PalaGeorge. La ormai consueta campagna, che conferma la vicinanza di Banca Valsabbina alle realtà del territorio, ha coinvolto anche quest’anno AIL Brescia e il Gruppo Cinofili Leonessa Brescia. La consistente cifra, divisa tra le due realtà (5.000 euro per Ail e 2.600 euro per Gruppo Cinofili), consentirà di coprire le spese vive necessarie allo svolgimento delle attività dei volontari.

Ad inaugurare l’evento, sono state le parole del presidente di Volley Millenium Brescia, Roberto Catania. “Ringrazio tutti per essere presenti – sono state le sue parole –. Questo è uno dei momenti più belli e gratificanti della stagione, perché è il vero momento in cui la nostra attività sportiva si fonde con il sociale. Con ‘Ace for the cure’ concretizziamo lo sforzo sportivo potendo aiutare le associazioni meritevoli. Devo ringraziare le ragazze per l’impegno profuso fino alla fine con professionalità, in un anno difficile e forse non così brillante. Il ringraziamento va anche a Valsabbina: averla al nostro fianco è un piacere e uno stimolo per fare sempre meglio. L’impegno per il prossimo anno è fare ancora più ace e, magari, anche qualche punto in più”.

La parola è poi passata a Ruggero Valli, responsabile della comunicazione di Banca Valsabbina. “Per noi è sempre bello essere qui – ha commentato –. Questo progetto di charity viene costruito nel corso della stagione. È bello vedere il palazzetto esultare sventolando i cartelloni ad ogni ace conquistato: vuol dire che questa iniziativa è entrata nei cuori dei nostri tifosi. Per il secondo anno, aiutiamo Ail e, per il quarto, il Gruppo Cinofili. Grazie alle ragazze per la disponibilità sia in campo che fuori per la realizzazione di video e foto che raccontano il progetto. Importante è far del bene e ci siamo riusciti anche quest’anno”.

A portare il saluto di Ail e il ringraziamento per il supporto ricevuto, è stata la vicepresidente di Ail, Franca Filippini. “Mi complimento per questo evento – ha affermato nel corso della serata –, ma soprattutto per tutto il lavoro e l’obiettivo grande che ci sta dietro. Anche questo è un modo per sensibilizzare alla solidarietà. È bello che sport e beneficenza vadano di pari passo. Essere al fianco di Ail significa essere accanto ai nostri ammalati e ai loro familiari. Grazie anche alla vostra generosità, riusciremo a realizzare i nostri progetti, legati alla ricerca, agli alloggi messi a disposizione per i pazienti e all’ ‘Angolo Solidale’, un luogo che può accompagnare il paziente che ha finito le cure in un percorso di rinascita. Grazie ancora per tutto ciò che fate per sostenere le associazioni”. A seguire, anche Giuseppe Spalenza, volontario del Gruppo Cinofili Leonessa, ha voluto dire il suo grazie nel ventesimo anniversario dalla fondazione della realtà.

“Noi abbiamo creato un motto ‘2004-2024. Ci siamo – è stato il suo commento –. In questi 20 anni, dove abbiamo prestato il nostro servizio, abbiamo lasciato il segno. Ne siamo orgogliosi. Grazie per il vostro supporto perché ci permette di continuare a lavorare e aiutare il territorio”. Durante la serata, sono stati proiettati anche i video realizzati da Multilumix per Banca Valsabbina, per descrivere non solo a parole, ma soprattutto in immagini, le attività per le quali le due associazioni si impegnano quotidianamente.

“È stato per noi un onore rappresentare questo progetto – ha concluso la capitana della Millenium, Alice Pamio –. Questo momento è importante alla fine dell’anno per rendersi conto che, oltre all’aspetto sportivo, c’è altro: lo sport può essere veicolo di sensibilizzazione e tante realtà come Ail, Gruppo Cinofili e Banca Valsabbina possono contribuire a fare del bene”. Dopo la consegna del contributo alle due associazioni, i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare il palazzo del Mo.Ca. Il saluto speciale che ha concluso la serata è stato quello di Ruggero Valli, che ha annunciato in anteprima esclusiva il rinnovo della title sponsorship di Banca Valsabbina per il settimo anno consecutivo.