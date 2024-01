Leonesse vincenti: in gran crescita il vivaio della Millenium Brescia

Prestazioni in crescita per il vivaio bresciano. Turno di riposo, invece, per le ragazze impegnate in Serie C e D. Ecco nel dettaglio come si sono comportate le giovanissime della Millenium nei loro ultimi impegni.

Under 16 – Eccellenza

Si conclude al tie break la contesa contro la Volley Academy Ombc: la sfida che ha chiamato in causa le Giovani Leonesse nella mattinata di domenica 28 gennaio si è conclusa dopo cinque set a favore delle bresciane.

Under 18 Young

Al Palazzetto di via san Carlo a Rezzato, è stato un pomeriggio amaro: sabato 27 gennaio, le Under 18 Young di Volley Millenium Brescia sono state superate dalla New Volley Rezzato con un secco 3-0.

Under 14

Successo, invece, per le Under 14 che, domenica 28 gennaio, alle ore 10, nella palestra Paterlini di Prealpino, hanno sfidato la Avitec Vbc Prealpino: la gara è terminata 3-0 per le bresciane.

Under 13

Vale lo stesso per le Under 13: domenica 28 gennaio, alle 16, a Gottolengo, le Giovani Leonesse hanno superato le padrone di casa della Decca Assicurazioni Juvolley con un risultato di 3-0.