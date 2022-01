Il giovanissimo vivaio che rende orgogliosa la Millenium Brescia

Il tecnicoanalizza il momento delle squadre giovanili che stanno partecipando ai campionati territoriali della Fipav Brescia. Le Giovani Leonesse dellasono prime nei gironi di Under 13 e Under 14.

Il bilancio è senza dubbio positivo: “Credo che si debba fare un discorso differenziato per l’Under 13 e l’Under 14. Mentre queste ultime avevano già disputato campionati e possedevano un sistema di gioco consolidato, le prime sono partite praticamente da zero. Nel migliore dei casi si parla di quattro partite disputate in tutta la loro vita, e per questo motivo il miglioramento tecnico è stato molto più vistoso, anche se il grosso del merito va allo “scaffolding” dato dalla U14. Per quanto riguarda le più grandi si è trattato, per il momento, di dare alcune correzioni tecniche rapportate alle loro esigenze, omologare la “grammatica tecnica” di tutte le componenti – alcune atlete, infatti, sono delle nuove entrate – e strutturare la base per l’evoluzione del loro gioco nella seconda parte dell’anno”.

Perego ha poi parlato dei progressi futuri: “Al momento è difficile fare delle previsioni: siamo in un momento molto complesso, data la situazione epidemiologica nazionale e le difficoltà che stiamo incontrando. Tuttavia, conoscendo le ragazze e il lavoro che stiamo impostando, siamo pronti a metterci in gioco e prenderci delle belle soddisfazioni. Sicuramente ora saranno da sviluppare le seconde fasi di gioco, ottimizzare la gestione dei fondamentali offensivi e costruire degli espedienti tattici per rendere il loro gioco più performante, cose su cui stiamo già lavorando e grazie ai tornei fatti recentemente le ragazze hanno già iniziato a esprimere anche solo allo stadio germinale, quindi ci possiamo aspettare ancora grandi miglioramenti”.