Giovanissima, talentuosa, bresciana: Caterina Peroni invitata agli Italian Sportrait Awards

A Roma si sono svolti in questi giorni gli Italian Sportrait Awards 2024, manifestazione giunta alla dodicesima edizione nata per celebrare l’eccellenza dello sport italiano. Grande attenzione è stata data alle categorie giovanili del volley. In questa edizione 2024 la pallavolo è stata rappresentata dalle Nazionali Under 17/21 femminili e maschili che hanno concorso nella categoria “Team Giovani”. Sul palco, tra le altre atlete è salita anche Caterina Peroni, talento bresciano che compirà 17 anni il prossimo 21 maggio.

Milita nel Club Italia ed è una presenza fissa della Nazionale Under 18 con cui ha conquistato la medaglia d’argento nel Torneo Wevza che si è disputato a gennaio. Caterina è stata proprio una delle migliori giocatrici della manifestazione, non sfigurando nemmeno nella finale persa col Belgio in cui è risultata la miglior realizzatrice azzurra con 13 punti. D’altronde è una ragazza abituata a bruciare le tappe per quel che riguarda la carriera pallavolistica.

Dopo la “gavetta” con il CUS Brescia, ha infatti già assaggiato la Serie A con il già citato Club Italia. Nella stagione 2022-2023 ha infatti preso parte a tre partite dell’A2 con questa maglia, la stessa che difende nella stagione in corso, ma in Serie B1. Cè da scommettere che si sentirà parlare ancora molto in futuro della schiacciatrice bresciana classe 2007.