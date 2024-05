Giovanissima, bresciana, talentuosa: futuro roseo e soprattutto Azzurro per Martina Susio

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Tecnico Federale Michele Fanni, ha diramato le convocazioni relative alla Nazionale Pre Juniores Under 18. Le 14 atlete selezionate, provenienti da tutta Italia, saranno impegnate in uno stage di allenamento con la maglia azzurra che si svolgerà a Castelnuovo ne' Monti (provincia di Reggio Emilia) dal 2 al 12 giugno. Tra le ragazze che saranno presenti ce n’è una che proviene da Brescia, Martina Susio.

È un nome da appuntare ora, in tempi non sospetti, sul taccuino perché potrebbe tornare utile in futuro. La giocatrice, una promettente schiacciatrice classe 2007 (ha compiuto 17 anni lo scorso gennaio), fa parte in una delle società più rinomate a livello nazionale per quel che riguarda la formazione dei futuri talenti del volley. Martina gioca infatti nella Moma Anderlini e in quest’ultima stagione ha anche partecipato a un campionato difficile come quello della Serie B2.

Da sempre è abituata a conciliare lo sport agonistico con lo studio e si parla di lei in termini entusiastici da diversi anni. Già nel 2021, ad esempio, è stata presa in considerazione dalla Federazione per un altro stage prestigioso, segno che su di lei ci sono gli occhi attenti di chi di pallavo se ne intende. La sua “carriera” nel volley può essere fatta risalire niente di meno che a quando aveva appena 4 anni, per la precisione in quel di Gavardo. In seguito si è messa in mostra a Flero e Maclodio con la Promoball, prima di approdare in Emilia, per l’appunto con le modenesi della Moma Anderlini.

La pallavolo, tra l’altro, è una questione di famiglia per Martina Susio. Sua madre, Francesca Serafini, ha militato a lungo in A2 e A1, indossando le maglie (fra le tante) dell’Anthesis Volley Modena, Bosca Montichiari, Forlì e Castellanza. Papà Luca, invece, è stato libero e schiacciatore, contribuendo alla promozione in A2 della Gabeca Pallavolo Brescia. In occasione della prima convocazione azzurra era stata molto chiara: “Sogno di raggiungere la Serie A1”. Con questa “gavetta” e queste esperienze può riuscirci di sicuro.