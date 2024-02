Da Gavardo alla Serie A di volley: la bella favola di Nicole Tellaroli

Nel corso del match di ieri tra Narconon Melendugno e VTB Bologna, valido per la Pool Salvezza di Serie A2 femminile di volley, si è fatta notare in maniera prepotente una pallavolista bresciana. Si tratta di Nicole Tellaroli, opposto classe 2001 originario di Gavardo che con i suoi 21 punti ha contribuito al successo della formazione emiliana. È l’ennesima conferma di una stagione importante per questa giocatrice, alla sua seconda esperienza nella Serie A pallavolistica, un campionato contraddistinto da numeri di tutto rispetto.

Nicole ha dimostrato più volte di essere all’altezza della B1, mentre con le statistiche della stagione 2023-2024 può ambire a fare ulteriormente il salto di categoria. Nelle 16 presenze in cui è stata protagonista finora, ha messo a segno 127 punti, facendo già meglio del suo unico precedente in A2. Nel campionato 2021-2022, infatti, indossò la maglia dell’Assitec Sant’Elia totalizzando 91 prodezze in 21 partite giocate.

Sono migliorati in maniera sensibile anche i dati che riguardano gli ace (quest’anno sono 8 rispetto ai 5 di due stagioni fa) e dei muri vincenti (10, proprio come quelli complessivi del 2021-2022). D’altronde Nicole Tellaroli vanta una solida esperienza, frutto di un percorso sportivo cominciato quando era molto piccola. Ha esordito in B1 a 16 anni, quando faceva parte del roster della Bruel Volley Bassano, prima di trasferirsi all’Argentario, in Trentino, alla Pallavolo Teatina, in Abruzzo, e appunto a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone).

Lo scorso anno, invece, è stata tra le grandi protagoniste dello splendido campionato in B1 del Nardi Volta, contribuendo alla promozione in A2. Ha scelto Bologna per crescere a livello personale e ci sta riuscendo benissimo, poi se dovesse arrivare la salvezza - come si auspicano tutti i tifosi rossoblu - sarebbe la più classica delle ciliegine sulla torta. Nicole ha ora altre sei match a disposizione per ritoccare i propri record personali e prepararsi al meglio alla prossima stagione sportiva con nuove ambizioni.