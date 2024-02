Il futuro della Millenium Brescia è in buone mani grazie alle splendide Under 16 e 18

Prime grandi soddisfazioni per due formazioni giovanili della Millenium Brescia. Si tratta dell’Under 16 e dell’Under 18 del club lombardo, entrambe capaci di arrivare a risultati di grande prestigio nelle loro categorie. È il segno che il vivaio delle Leonesse è stato scelto con estrema cura e che il futuro è roseo come non mai, visto che tra queste ragazze potrebbero esserci le campionesse del domani.

Procedendo con ordine, per le Under 16 in Eccellenza, la serata di domenica 25 febbraio, al Polivalente Raffaello, si è conclusa nel migliore dei modi: vincendo contro la Real – Bav U16F (la gara è terminata 3-1) la Millenium ha superato infatti i Quarti di Finale accedendo di diritto alla fase successiva. MVP del match è stata Smart Praise con 23 punti.

“In Serie D, la nostra prestazione è stata a tratti positiva: la sconfitta è legata più a demeriti nostri per non aver sfruttato le occasioni nel corso dei set – ha dichiarato coach Eugenio Cavallo -. In Eccellenza, invece, le ragazze hanno reagito subito al meglio, con una buonissima prestazione del gruppo e di qualche singolo in particolare: questa condizione ci ha permesso di disputare una gara matura e di divertirci davanti al nostro pubblico. Adesso testa alle semifinali con l’obiettivo di arrivare fino in fondo!”.

E che dire dell’Under 18? Questa formazione è stata capace di portare a casa una vittoria di carattere, sempre nel pomeriggio del 25 febbraio. Al Polivalente Raffaello, la Millenium Brescia ha superato l’Edile Merelli RLV-Leno al tie-break, centrando ugualmente le semifinali.