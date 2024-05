Tutti col fiato sospeso a Flero: per la Promoball i play-off sono a un passo

Di nuovo a bordo. Nell’ultima gara casalinga della stagione regolamentare la Promoball regola 3-1 Valpala e, complice il ko di Cartiera dell’Adda per mano di Torbole Casaglia, riprende il treno play-off che metteranno in palio la Serie B1 di volley femminile. Casualmente è stata proprio un’altra formazione bresciana a riaccendere le speranze. Ora, Castellini e compagne hanno il proprio destino tra le mani, e perché questo preveda tappe anche nella post season dovranno proteggere i due punti di margine che adesso hanno sulla formazione lecchese nella trasfera contro Studio55 AtaTrento, il prossimo sabato.

Non sarà un match semplice perché si sta pur sempre parlando della capolista del girone D di B2, con quattro lunghezze di vantaggio proprio sulla Promoball. Come già anticipato, Cartiera dell’Adda insegue a quota 52, due sole lunghezze in meno. Le terze in classifica giocheranno in casa, per la precisione contro il Lurano che è nono nel girone e ampiamente salvo. Come previsto dal regolamento della Fipav, soltanto le prime due classificate di ogni girone accedono ai play-off con un meccanismo piuttosto complesso che prevede più fasi.