Dopo 8 anni Mattia Cozzi lascia il mondo Millenium: il saluto del coach bresciano è da brividi

Dalle giovanili alla Serie A, fino all'esordio (casalingo e con vittoria) come head coach contro Talmassons. Quella con Offanengo è stata la partita che ha chiuso il percorso delle Leonesse nella stagione 2023/2024, ma anche l'ultima di Mattia Cozzi nello staff di Volley Millenium Brescia, visto che, dalla prossima stagione, lo aspetta una nuova esperienza. Dopo 8 anni nella società del presidente Roberto Catania, il prossimo anno, Cozzi sarà infatti impegnato lontano dalla panchina bresciana. Proprio quella panchina che Mattia si è conquistato con merito e dedizione, cominciando dal settore giovanile e arrivando sino alla prima squadra.

"Questa società mi ha dato tantissimo - ha commentato, in lacrime, nel post gara contro Lecco, l'ultimo match del campionato disputato al PalaGeorge. Ci siamo presi per mano, mi hanno dato un'occasione e io ho cercato di sfruttarla nel miglior modo possibile crescendo professionalmente. Questo è il regalo più grande che mi ha dato la società, cioè diventare un professionista, lavorando accanto a tecnici che mi hanno forgiato e che mi hanno fatto diventare quello che sono: è merito loro se oggi mi sento un allenatore più completo”.

Classe 1994, il bresciano cresciuto a Salò è nello staff Millenium dalla stagione 2016/2017 come allenatore e poi anche preparatore delle giovanili. Dal 2018/2019, aggiunge il lavoro con la prima squadra, prima come assistente preparatore, poi anche in qualità di assistente allenatore. Nel 2020/2021, è promosso a terzo allenatore in A1, mantenendo il ruolo di vice-preparatore, e poi come primo assistente di coach Beltrami.

"Sono il più giovane - aveva dichiarato l'allora ventiquattrenne laureato in scienze motorie, nel 2018, nelle prime settimane di lavoro con il coach Enrico Mazzola. L'occasione per crescere e migliorarmi è incredibile su tutti gli aspetti. Sono contentissimo e voglio assorbire come una spugna. Testa bassa, umiltà, lavorare ed imparare il più possibile". Un atteggiamento e una professionalità che, nei prossimi mesi, porteranno Mattia addirittura alla panchina della nazionale svedese, affiancando coach Giulio Cesare Bregoli, allenatore della Reale Mutua Fenera Chieri. Volley Millenium Brescia, nella persona del presidente Roberto Catania e del GM Emanuele Catania, ringrazia di cuore Mattia per l'impegno e l'amore dimostrato a Brescia, alle sue atlete e ai suoi tifosi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale.

“È un dispiacere perdere Mattia come membro del nostro staff - commenta il direttore generale Emanuele Catania - ma siamo consci che questa sia la naturale evoluzione del suo percorso lavorativo, e che dopo tante stagioni insieme avesse bisogno di stimoli e occasioni nuove. Siamo orgogliosi che sia cresciuto così tanto qui con noi e che possa fare bene anche fuori dal nostro ambiente; come gli ho detto personalmente mi auguro che sia solo un arrivederci perché questa è anche casa sua”.