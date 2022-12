Coppa Italia A2: la Millenium Brescia accede direttamente ai quarti di finale

Le Leonesse della Millenium Brescia sono approdate direttamente ai Quarti di Finale della Coppa Italia di Serie A2, grazie al primo posto conquistato nell’andata del girone A. La squadra di coach Beltrami è dunque pronta a lottare per difendere il trofeo da Campionessa in carica. Si è conclusa la prima fase del Campionato di Serie A2 e con essa sono state ufficializzate le partecipanti alla 26esima Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa. Le prime sei squadre dei Gironi A e B si scontreranno in gara unica sul campo della migliore classifica, con le prime due di ogni raggruppamento, Brescia e Trento da un lato, Roma e San Giovanni in Marignano dall’altro, che entreranno in gioco a partire dai Quarti di finale. Questi gli accoppiamenti degli Ottavi di finale:

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

BSC Materials Sassuolo – Itas Ceccarelli Martignacco

Cda Talmassons – Volley Hermaea Olbia

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – LPM BAM Mondovì

Il programma gare verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Le quattro vincenti degli ottavi accedono ai quarti, da disputarsi sempre in gara unica sul campo delle migliori classificate. Nel caso di Brescia, la sfidante sarà una tra Montecchio e Mondovì. In caso di passaggio in semifinale, le Leonesse giocherebbero sempre in gara unica e al PalaGeorge, grazie al primo posto nel girone di andata. La finale si disputerà il 29 gennaio 2023 presso l’Unipol Arena di Bologna.