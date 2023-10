Volley A2, bella Brescia all'esordio: battuta Castellana Grotte

C’era tanta attesa per il ritorno in campo dei tucani, che, in formazione parecchio rinnovata, superano la prova dell’emozione davanti ad un grande pubblico e giocano una partita aggressiva e spumeggiante nel primo set, sbattono contro il muro e la grinta dei giovani pugliesi nel secondo, ritrovano lucidità e slancio nel terzo, concludendo il lavoro nel quarto e assicurandosi la prima vittoria.

"Dopo un primo set sciolto, - ha detto capitan Tiberti alla fine - siam tornati a soffrire troppo nel secondo parziale, ma siamo stati bravi a trovare i colpi giusti nel finale del terzo e a portare a casa una vittoria non facile. Abbiamo alcune cose da limare come tutti in questa fase di stagione, soprattutto la gestione dei palloni su ricezione non buona: dobbiamo aiutarci di più e questo è emerso in maniera netta nel secondo set, anche se nel terzo e quarto abbiamo recuperato lucidità e abbiamo variato i colpi"

Coach Zambonardi plaude ai suoi: "Abbiamo annichilito gli avversari in avvio, ma nel secondo set la BCC si è confermata un sestetto che non molla mai; sono cresciuti in battuta e la loro buona correlazione muro-difesa ha dato ottimi frutti, facendo leva sul nostro calo contestuale. Nonostante la brutta sconfitta, la reazione c’è stata e siamo tornati a giocare punto a punto, allungando nel finale del terzo parziale e caricandoci per la vittoria del quarto. Sono molto contento nel complesso, perché la prima di campionato vinta davanti ad un così bel pubblico ha un sapore ancora migliore".

Consoli Sferc Brescia – BCC Tecbus Castellana Grotte 3-1 (25-16, 14-25, 27-25, 25-20)

Consoli Sferc Brescia: Tiberti 1, Cominetti 16, Candeli 10, Klapwijk 24, Gavilan 8, Erati 9, Braghini (L), Sarzi Sartori 1, Ferri 2, Franzoni (L), Ghirardi 0. N.E. Bettinzoli, Malual, Mijatovic. All. Zambonardi.

BCC Tecbus Castellana Grotte: Fanizza 1, Pol 10, Ceban 7, Bermudez 22, Cianciotta 15, Balestra 6, Menchetti (L), Ciccolella 0, Battista (L), Iervolino 3. N.E. Guadagnini, Princi, Rampazzo. All. Cruciani. ARBITRI: Serafin, Sessolo, Sessolo. NOTE – durata set: 24′, 25′, 37′, 33′; tot: 119′.