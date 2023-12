Come può la Millenium Brescia uscire dalla crisi? La voglia di riscatto c’è, ora servono i risultati

Due obiettivi diversi, ma raggiungibili entrambi esclusivamente collezionando più punti possibile: la salvezza per la Nuvolí AltaFratte Padova, al penultimo posto in classifica con 4 punti, e la Pool Promozione per la Banca Valsabbina Millenium, quinta nel Girone A con 16 punti. Ecco perché domenica 3 dicembre, al Palazzetto dello sport di Trebaseleghe, il testa a testa tra Rondinelli e Beltrami non ha certo un risultato scontato. Fischio d’inizio alle ore 17. La trasferta a Padova sarà il banco di prova definitivo per il riscatto delle giocatrici di Beltrami che, nello scorso weekend, hanno dovuto cedere ai colpi della capolista Perugia.

Al Palazzetto dello sport di Trebaseleghe, il match sarà fondamentale per sgomberare dal campo la nebbia dell’ultimo periodo e ripartire, con l’obiettivo di difendere la quinta posizione, ultima chance per accedere al Pool Promozione. Le sensazioni del pre partita sono descritte dalla palleggiatrice Matilde Pinarello. “Veniamo da un weekend impegnativo in cui non siamo riuscite a strappare punti alla capolista – afferma -. La partita contro Padova è un buon momento per riscattarci. In settimana, abbiamo tenuto alta l’intensità degli allenamenti e abbiamo continuato a spingere per arrivare preparate alla gara. Le avversarie non sono certo da sottovalutare: AltaFratte, infatti, nell’ultimo periodo, soprattutto in casa, sta proponendo un gioco di alto livello”.

Le padrone di casa accolgono le Leonesse con la voglia di fare bene e dimostrare i frutti del lavoro quotidiano in palestra. L’ultima e unica vittoria di AltaFratte risale al 23 novembre (il match casalingo contro Pescara, finito 3-1): domenica, nel palazzetto di casa, le ragazze di Rondinelli proveranno a strappare alla Millenium qualche punto essenziale in ottica salvezza. Ad Emma Magnabosco è affidato il commento pre gara.

“Abbiamo lavorato tanto finora e sicuramente dovremo continuare a farlo ricordandoci dei miglioramenti che stiamo avendo e focalizzandoci sugli aspetti positivi che stanno emergendo per provare a fare ancora meglio – dichiara -. Adesso è il momento di mettere in campo ciò che di buono abbiamo costruito in questi mesi. Dobbiamo assolutamente eliminare tutti gli errori che facciamo in campo, aumentare l’aggressività ed entrare in partita con una consapevolezza diversa, altrimenti non riusciremo a fare quei punti che sono fondamentali per migliorare la nostra posizione in classifica. C’è ancora tempo ma bisogna ricordarsi che non mancano troppe partite: questo è il momento di spingere”.