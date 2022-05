Volley B maschile, Cazzago si fa rimontare nei playout e torna in C

Per una squadra, Valtrompia, che si piazza quarta e programma il futuro con la riconferma di Enrico Peli in panchina, un'altra, la Radici Cazzago, è costretta ad abbandonare la serie B.

La formazione di Erbusco, relegata ai playout, deve mangiarsi le mani: all'andata in casa era stata vittoria per 3-0, al ritorno in terra trentina i ragazzi di coach Baldi non sono riusciti a gestire il vantaggio vedendoselo dapprima annullare dai Miners al termine di un match abbastanza equilibrato e deciso nei dettagli per poi subire il sorpasso al golden set (30-28 / 25-23 / 25-23 / 15-10).

I biancorossoblù dunque tornano in serie C dopo un solo anno ed il comprensorio bresciano avrà ad oggi soltanto una squadra in cadetteria.