Serie B, Team Volley Cazzago pronto per la grande avventura

Dopo una serie di allenamenti congiunti per la squadra allenata da coach Baldi arriva finalmente il momento di far sul serio. Esordio sabato sera a Cognola di Trento

La preparazione è stata dura, gli allenamenti congiunti tanti ma ora per il Team Volley Cazzago è arrivata l'ora di fare sul serio. I ragazzi di coach Baldi sono pronti per iniziare, da neopromossi, l'avventura nel campionato di serie B. La prima tappa di questo lungo viaggio sarà Cognola di Trento contro i Miners (fischio di inizio ore 21). L'obbiettivo dichiarato dalla società è la permanenza in cadetteria e non potrebbe essere altrimenti.

Ai canali social ecco cos'ha dichiarato a tal proposito il direttore sportivo del club Alessio Baroncini:

"È una sfida che abbiamo deciso di accettare, un impegno stimolante e impegnativo ovvio, nel mercato iniziale abbiamo riscontrato qualche difficoltà però allo stesso tempo siamo stati fortunati ad inserire giocatori funzionali. Abbiamo scelto un allenatore (Baldi) che saprà darci una grande mano. Iniziamo a puntare alla salvezza e perché no toglierci qualche soddisfazione contro squadre di grande blasone".

A Cazzago di San Martino dunque si vola bassi, almeno inizialmente, come si conviene a chi si affaccia per la prima volta a questa categoria: prima la salvezza dunque, poi quel che verrà di più sarà tanto di guadagnato. Un obbiettivo difficile da raggiungere, ma non certo impossibile.