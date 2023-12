Castenedolo. Lo strano caso di Renèe Campi, la pallavolista esclusa per colpa di...un accento

I fieri accenti. Viene usato proprio questo aggettivo ne “La forza del destino” di Giuseppe Verdi: non c’è la stessa fierezza, invece, in quanto accaduto una settimana fa a Castenedolo ma la trama è intricata quanto quelle delle opere liriche. Il “fattaccio” è avvenuto lo scorso 16 dicembre sul taraflex di casa del Torbole Casaglia Volley, formazione bresciana che milita nel girone D della Serie B2 femminile. L’atteso match contro l’ATA Trento ha avuto subito un colpo di scena. A farne le spese è stata la centrale delle padrone di casa, Renèe Campi.

È stato proprio un accento a impedirle di scendere in campo, visto che ci ha messo lo zampino la burocrazia: gli arbitri si sono accorti infatti che il nome con cui l’atleta classe 1999 è stata tesserata con la FIPAV non è lo stesso che si trova scritto sul documento d’identità. In poche parole, in quest’ultimo non compariva l’accento, mentre in quello della Federazione era ben presente. Tanto è bastato per escluderla dalla partita. Oltre al danno, la beffa. Nonostante l’inghippo, Torbole Casaglia ha cominciato nel migliore dei modi l’incontro, portandosi in vantaggio di due set, salvo poi farsi rimontare dalle trentine e accontentarsi di un solo punto.

L’accento della discordia è stato comunque eliminato anche dal database FIPAV, quindi la situazione è al momento sanata, però rimane il precedente che ha destato parecchia sensazione. Per avere la certezza che Campi potrà tornare a indossare nuovamente la maglia del Torbole Casaglia occorrerà attendere il nuovo anno: il prossimo 13 gennaio il club bresciano andrà in trasferta nel Lecchese per affrontare la vicecapolista Cartiera dell’Adda, una sfida non semplice, un po’ come quella che si è presentata di fronte alle direttrici di gara una settimana fa.