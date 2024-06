Camilla Mingardi torna a Scandicci: accordo fatto per la pallavolista bresciana

La Savino Del Bene Volley Scandicci è felice di comunicare ufficialmente il ritorno di Camilla Mingardi, talentuosa opposta che ha già giocato a Scandicci nella stagione 2022-2023. Dopo un anno trascorso con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, Camilla torna alla Savino Del Bene Volley per rafforzare il reparto opposti a disposizione di coach Stéphane Antiga.

Mingardi nella stagione appena conclusa ha confermato di essere una delle migliori realizzatrici del campionato di Serie A1 e in 28 gare disputate ha messo a referto 431 punti, 18 ace e 24 muri vincenti. La giocatrice nativa di Brescia, che è stata recentemente impegnata con la nazionale italiana nella prima tappa della Volleyball Nations League, attualmente sta vivendo la sua prima avventura con un club fuori dai confini italiani, giocando con il Petrokimia Popuk nella seconda fase del campionato indonesiano.

Terminata l’esperienza nel sud-est asiatico, Camilla sarà pronta ad unirsi al gruppo della Savino Del Bene Volley, queste le parole con le quali ha commentato il ritorno in Toscana: “Ho voglia di ricominciare e di conoscere tutte le mie nuove compagne. Non vedo l’ora di lavorare con loro per raggiungere grandi obiettivi. Sono sicura che sarà una bella stagione, quindi mi raccomando vi aspetto tutti al palazzetto per tifare per noi.”