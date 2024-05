Camilla Mingardi, la fuoriclasse bresciana che vuole giocarsi le sue chance in Nazionale

In vista della prima uscita ufficiale della stagione, fissata per l’8 maggio a Novara (ore 19) contro la Svezia, il commissario tecnico Julio Velasco ha convocato 17 atlete che si raduneranno lunedì 6 maggio al centro Pavesi di Milano. Le azzurre concluderanno il collegiale dopo la seconda sfida contro la Svezia, in programma il 9 maggio a Piacenza (ore 19). È una Nazionale Femminile che parla soprattutto bresciano. Oltre al nuovo capitano scelto dallo stesso Velasco, la centrale Anna Danesi (originaria di Roncadelle), tra le convocate figura anche Camilla Mingardi che è stata una delle note più liete per quel che riguarda il campionato di A1 2023-2024.

Nel suo ruolo, quello di opposto, è decisamente in buona compagnia visto che fanno parte della squadra due mostri sacri come Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. Si potrebbe dunque pensare che sia chiusa completamente, ma Camilla ha sempre dimostrato di poter e voler lottare e intende giocarsi le proprie chance. Il biglietto da visita che le ha spalancato le porte della Nazionale, d’altronde, è impressionante.

Nella stagione appena conclusa, Camilla Mingardi ha letteralmente trascinato la Megabox Vallefoglia. Se le marchigiane sono riuscite a conquistare degli storici play-off, infatti, lo si deve anche e soprattutto ai 423 punti dell’opposto bresciano. È un bottino realizzativo di tutto rispetto che le è valso il 7° posto nella classifica delle top scorer di A1 (oltre ad essere la terza giocatrice italiana, casualmente dopo Egonu ed Antropova). Non è neanche la prima volta che si dimostra tanto prolifica.

Da quando la 26enne è approdata in pianta stabile nella massima serie (dal campionato 2017-2018), ha sempre messo a segno un punto dopo l’altro. Indimenticabile è stata l’annata 2021-2022, quando con la maglia di Busto Arsizio ha registrato il suo record personale (ben 524 punti per la precisione), stupendo per la continuità. Al primo anno nelle Marche, poi, si è ampiamente riscattata dopo i “soli” 160 punti in quel di Scandicci. In poche parole, il ct Velasco non può di sicuro considerarla un semplice rincalzo.