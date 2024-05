Dal Camerun a Brescia: Simone Bikatal è la nuova attaccante della Millenium

La Volley Millenium Brescia rende noto di aver trovato l’accordo con Berthade Simone Flore Bikatal: la schiacciatrice e capitana della Nazionale del Camerun, proveniente dal RC Cannes, difenderà i colori bresciani nella stagione 2024/2025. Nata il 23 luglio 1992 a Yaoundé, in Camerun, dopo l’esperienza al Nyoung-et-Kéllé nel 2014/2015, lascia l’Africa per approdare in Francia, dove cresce e fa carriera.

La sua prima esperienza francese è al Bordeaux Mérignac Volley, dove rimane dal 2015 al 2018. Dopo un anno al Cep Poitiers Saint-Benoit (2018/2019), fa ritorno a Bordeaux per la stagione 2019/2020. L’anno successivo decide di difendere i colori della Levallois Sporting Club, per passare, nel 2021/2022, alla Evreux Volley-Ball e, nel 2022/2023, alla Volley Ball Romans. Nella stagione appena trascorsa, Simone ha vestito la maglia della Rc Cannes.

Da non dimenticare, il suo percorso in Nazionale: con la maglia del Camerun, infatti, ha partecipato ai Campionati mondiali di pallavolo femminile, svolti in Italia nel 2014, e ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro. Non solo, ha vinto la medaglia d’oro nei Campionati africani nel 2017, 2019 e 2021 e quella di bronzo nel 2023, oltre all’oro conquistato ai Giochi Africani del 2019. Simone Bikatal sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa giovedì 16 maggio alle ore 17:30, come di consueto sui canali Facebook e YouTube di Volley Millenium Brescia