Buone impressioni dalla prima uscita stagionale della Millenium Brescia 2023-2024

Per la primissima uscita della sua Millenium, quasi completamente rinnovata per la stagione 2023/24, coach Alessandro Beltrami schiera Scacchetti-Ratti, Brandi-Babatunde e Pamio-Fiorio, con Pericati come libero. A disposizione ci sono anche Pinarello e Bulovic (che calcheranno il parquet di Creazzo nel terzo set), insieme al secondo libero Tagliani. In panchina, ma a riposo precauzionale a seguito di alcuni affaticamenti muscolari dovuti alle prime fasi della preparazione, Torcolacci, Pinetti e Malik. È una sfida punto a punto quella tra Banca Valsabbina Millenium e Picco Lecco nei primi minuti di gara. Situazione che si risolve quando Ratti va in battuta. Grazie ad una buona difesa, agli attacchi di Babatunde e al successivo cambio in battuta con Brandi che fa due volte ace, la Millenium prende il volo, raggiungendo il 10-3. Picco Lecco prova a reagire ma il gioco è a conduzione bresciana: l’ace, questa volta di Babatunde, e il muro di Pamio fanno 13-4.

La Millenium, però, inizia a perdere ritmo, soprattutto sui pallonetti di Lecco. E quando sembra che la Oro Cash possa riprendersi, le bresciane affondano il colpo, tornando ad avere un largo vantaggio sulle avversarie. Tra una schiacciata di Brandi, un pallonetto di Babatunde e qualche errore di Lecco, il set si conclude 25-14 per le Leonesse. Il secondo parziale inizia con la stessa formazione e lo stesso ritmo del primo. È un batti e ribatti continuo, senza che nessuna delle due formazioni riesca ad affermarsi. L’ace di Ratti aiuta la Millenium a prendere fiducia: una diagonale vincente di Babatunde e un buon muro (e il successivo ace) di Pamio fanno 12-7. Al rientro in campo dopo il time-out chiamato da Milano, la formazione bresciana arranca e sbaglia, ma riesce a tenersi in vantaggio. Il secondo set si chiude a 25-19 per la Valsabbina, un successo che sigla la vittoria del test match (visto che si giocheranno solo tre set). Nel terzo set, coach Alessandro Beltrami sceglie forze fresche: nel corso del set, infatti, entrano dalla panchina Bulovic (al posto di Pamio) e Pinarello (che va a sostituire in regia Scacchetti). La musica è sempre la stessa: match combattuto, con una botta e risposta continuo.

Il sorpasso decisivo di Picco Lecco arriva sul finale: Lecco si prende il set con un lungolinea vincente che fa 19-25. 26-24, 25-27 e 13-15. Basta leggere i risultati finali dei set per capire il tenore dell’ultima partita del triangolare di Creazzo. Quello andato in scena tra Valsabbina e Talmassons è stato un match combattutissimo, deciso punto su punto e fonte di spunti utili a entrambe le formazioni per indirizzare la preparazione nel mese che le separa dalla regular season. Coach Beltrami riparte con Scacchetti in regia e Bulovic opposta, centrali Brandi e Babatunde, schiacciatrici Pamio e Fiorio, con Pericati come libero. A disposizione ci sono ancora Pinarello e Tagliani che fanno vedere la loro nel terzo set. Coach Barbieri opta invece per Hardeman-Bole; Eze Blessing-Kavalenka; Eckl-Costantini, libero Negretti. Il primo parziale si avvia all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che esprimono un ottimo servizio e danno origine a un botta e risposta infuocato.

Dopo il break che regala il 5-8 a Talmassons, la sequenza di attacco vincente ed ace di Babatunde permette alle Leonesse di ricucire (8-10). La pipe di Pamio riporta in parità (15-15) e si prosegue in sostanziale parità fino al 23-24. Il ruggito di Fiorio nel finale di set vale il 26-24. La seconda frazione prosegue con un testa a testa fino all’8-8, poi il tocco di astuzia di Scacchetti vale il 13-10. L’incisivo servizio delle friulane mette a dura prova la Valsabbina, che però non molla e continua a condurre (23-20). Il muro di Fiorio fa intravedere la possibilità di portarsi sul 2-0 (24-21) ma la reazione di Talmassons non si fa mancare. Quando il match va ai vantaggi non bastano i colpi di Fiorio e Pamio: la Cda riesce a imporsi 25-27. Beltrami punta sulle giovani nel terzo set, facendo assaporare a pieno le prime sensazioni da Serie A a Tagliani e dando spazio nuovamente a Pinarello. Inizio super per la Valsabbina (5-1), ma è un fuoco di paglia: qualche errore di troppo porta le avversarie al 6 pari. Il gioco si fa più macchinoso a causa della stanchezza e le due squadre si sfidano a colpi di mani-out. L’errore al servizio della Millenium regala alle avversarie l’occasione per chiudere il set (che in questo caso si era scelto di far terminare ai 15), che Talmassons non si fa scappare (13-15).