Volley A2, Brescia di fa rimontare da Cuneo ma il quinto set è suo

Vicinissima per triofndare dopo due set vinti in modo convincente, poi si fa rimontare e il set corto è un confronto incredibile. Un'altra partita carica di adrenalina per il Gruppo Consoli Brescia nel campionato di A2. Vittoria casalinga contro Cuneo per 3-2 (25-17 25-19; 23-25; 20-25; 17-19), Dopo quattro giornate la classifica vede la squadra di Zambonardi quinta con 8 punti, ma i primi posti sono vicinissimi: sempre a 8 c'è Aversa, a 9 Siena, a 10 Pordenone, a 11 Grottazzolina.

" primi due set siamo stati perfetti, e la perfezione è dura da mantenere per tutta la partita. Loro sono cresciuti e noi un po’ calati, ma perdere due set, rientrare nel tie-break e vincerlo, vuol dire avere tanto carattere. Abbiamo giocato 15 set in 10 giorni, credo che abbiamo mostrato di avere molto spirito e tanta qualità. Il campionato è durissimo, ma giocarcela con Cuneo, costruita per puntare in alto, è un ottimo auspicio" ha detto Cominetti che a referto ne ha messi 29, il migliore.

Nei primi due set Brescia fa come vuole, all'inizio è equilibrio (8-6), poi la squadra prende il largo; idem il secondo set con Brescia sul 9-5 a fissare subito le distanze. Il quarto set è giocato punto a punto, mentre nel quarto Brescia si perde un po' (9-13) e finale 20-25.

Il tie break è punto a punto, le due squadre si danno alternanza nella guida del tempo. Il primo match ball lo ha Cuneo, Cominetti lo annulla e poi la squadra chiude.

Brescia: Erati 9, Braghini (L) ne, Sarzi Sartori, Tiberti 1, Ferri, Cominetti 29, Malual ne, Franzoni (L), Ghirardi ne, Candeli 2, Klapwijk 23, Mijatovic ne, Abrahan 20. All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

Cuneo: Sottile 1, Jensen 25, Volpato 10, Codarin 9, Andreopoulos 17, Botto (K) 5; Staforini (L1); Giacomini, Gottardo 11. N.e. Cioffi, Colangelo, Coppa, Bristot, Giordano (L2). All.: Matteo Battocchio, Lorenzo Gallesio.