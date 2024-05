È bresciano il nuovo capitano della Nazionale Femminile: Velasco sceglie Anna Danesi

Si è tenuta oggi, presso la splendida cornice del Belvedere di Palazzo Lombardia “Silvio Berlusconi” di Milano, la presentazione della stagione 2024 delle nazionali azzurre, giovanili e seniores. All’incontro, tenutosi in una sala gremita, erano presenti i vertici nazionali e locali FIPAV, i rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive locali, i partners federali, oltre ai principali organi di stampa nazionali.

Relatori di giornata sono stati: il presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, i due commissari tecnici delle nazionali seniores Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, il Direttore Tecnico del Settore Giovanile Femminile Marco Mencarelli e al Coordinatore Tecnico delle Nazionali Giovanili Maschili Vincenzo Fanizza. A moderare la presentazione il volto noto di Rai Sport Simona Rolandi. In particolare, Velasco ha svelato anche chi sarà il nuovo capitano della Nazionale Femminile e la scelta è ricaduta su Anna Danesi, giocatrice originaria di Roncadelle. Il suo curriculum in Azzurro è di tutto rispetto.

Convocata già nel 2015, ha debuttato con la Nazionale maggiore l’anno successivo in occasione delle qualificazioni olimpiche. Ha poi conquistato l’argento al World Grand Prix del 2017 e il Mondiale del 2018, senza dimenticare il bronzo europeo del 2019. Sempre per quel che riguarda gli Europei, ha vinto l’oro nel 2021, ricevendo anche il riconoscimenti di miglior centrale del torneo. Nel 2022 è stata protagonista della vittoria della Nations League, oltre al bronzo mondiale che le ha permesso di essere nominata nuovamente la migliore in assoluto nel suo ruolo.