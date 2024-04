Bresciano, giovanissimo ma già esperto: Stefano Vivaldi è il nuovo ds del vivaio Millenium

Volley Millenium Brescia comunica di aver affidato a Stefano Vivaldi il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile della società. Bresciano, classe 1994, dopo la laurea in Scienze Motorie, ha proseguito il suo percorso accademico in Management delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università degli studi di Bologna, oltre a frequentare successivamente il “Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi”.

A livello professionale, è stato anche direttore sportivo della società bresciana che milita in Serie C femminile, l’Asd Valvolley (ruolo detenuto dal 2020 fino ad oggi), addetto stampa del Piacenza Calcio e giornalista sportivo e web editor per la testata online “Calcio e Finanza”.

Dopo due anni da team manager della prima squadra, il presidente Roberto Catania e il GM Emanuele Catania hanno deciso di affidargli anche la direzione del vivaio Millenium. “Sono davvero felice e orgoglioso di questa opportunità – sono le parole di Stefano Vivaldi -. Ci tengo a ringraziare la società, il presidente Roberto Catania e il direttore generale Emanuele Catania, per aver creduto in me. Sicuramente, sarà un’esperienza che arricchirà il mio percorso all’interno di questo club, oltre al ruolo di Team Manager della Serie A che mi appresto a ricoprire per il terzo anno. Non vedo l’ora di mettermi in gioco in questa nuova sfida: cercherò di fare del mio meglio e dedicherò tutto me stesso per ripagare la fiducia. Vorrei cogliere l’occasione, inoltre, per ringraziare Valvolley, società che mi ha accolto da tirocinante durante l’università. Sono stati la mia casa nella pallavolo per tanti anni e con loro sono cresciuto fino a diventarne il direttore sportivo. Questa nuova opportunità è anche merito loro. Li ringrazio sentitamente”.