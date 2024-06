Una giovane bresciana in cerca di medaglie: Caterina Peroni si prepara agli Europei Under 18

Lanciatrice di saette. È questo uno dei tanti significati attribuiti al nome “Caterina” e c’è una giocatrice di pallavolo che si chiama in questa maniera che ha preso la spiegazione decisamente alla lettera. Se non sono saette quelle che scaglia Caterina Peroni, infatti, poco ci manca: dopo aver compiuto 17 anni lo scorso mese e aver concluso il campionato con il Club Italia, si sta dedicando ai colori azzurri. La giovane bresciana è infatti una delle atlete convocate da coach Michele Fanni per l’ultimo collegiale di preparazione della Nazionale Under 18 di cui è ormai un punto di forza.

È stato un appuntamento fondamentale, con tanto di tre allenamenti congiunti per testare le Azzurrine in vista degli Europei di categoria che prenderanno il via il prossimo 1° luglio in Romania. Con questa selezione Caterina ha già mostrato tutto il proprio valore, conquistando la medaglia d’argento nel Torneo Wevza che si è disputato a gennaio. La schiacciatrice classe 2007 è stata proprio una delle migliori giocatrici di questa manifestazione invernale non sfigurando nemmeno nella finale persa col Belgio in cui è risultata la miglior realizzatrice azzurra con 13 punti.

D’altronde è una ragazza abituata a bruciare le tappe per quel che riguarda la carriera pallavolistica. Dopo la “gavetta” con il CUS Brescia, ha infatti già assaggiato la Serie A con il già citato Club Italia. Nella stagione 2022-2023 ha infatti preso parte a tre partite dell’A2 con questa maglia, la stessa che difende nella stagione in corso, ma in Serie B1. Con gli Europei alle porte, la speranza di tutta Brescia è che possa arricchire il proprio palmares con una prestigiosa medaglia continentale che non farebbe che confermare quanto di buono si è finora detto su di lei.