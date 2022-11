Volley A2, Brescia ai piani bassi ma di una classifica molto corto

Piani bassi sì, ma in una classifica davvero molto corta. Dopo nove giornate di campionato il Bruppo Consoli Brescia si trova in decima posizione con 12 punti e sopra ci sono Reggio Emilia alla pari, a 13 punti Ravenna e a 14 Grottazzolina, Cantù, Porto Viro e Cuneo. Appena sotto a 11 lunghezze c'è Pordenone. Come detto una classifica corte dove tutto può cmabiare all'istante in una sola partita.

Gli ultimi tre punti freschi sono arrivati proprio contro Grottazzolina, 3 importantissimi e un 3-0 rotondo. "Risultato bello e importante. Ognuno dei miei atleti ha giocato molto bene, con un elogio speciale a Galliani che è stato determinante in tutti i fondamentali. Anche la panchina ha dato un gran contributo, con Giani e Loglisci essenziali per determinare l’esito del primo set, che è stato il punto di svolta. Stasera ci siamo ricordati di essere una squadra forte che sa giocare con coraggio e carattere".

La partita

E’una Videx spavalda che si porta sul 3-8, giocando con aggressività e approfittando di un avvio più contratto, come prevedibile, dei padroni di casa. La zampata di Abrahan arpiona l’attacco di Vecchi e ferma la furia di Nielsen (10-11). Quando sotto pressione, i grottesi qualcosa sbagliano: Gallo trova l’ace del sorpasso (17-16), poi Bartolucci spinge dai nove metri, ma Giani, entrato con quel preciso intento, centra il nuovo sorpasso con due servizi vincenti (21-20). Finale sul filo, poi Candeli regala il set ai suoi con un muro-monstre sull’opposto danese (26-24). Due block e un primo tempo di Esposito sono una buona partenza: Galliani sfodera l’artiglieria pesante, assistito da Candeli, implacabile a muro, e da un ritrovato Bisi. Ortenzi prova a cambiare Vecchi con Ferrini, ma la macchina-Consoli va a tutta ora, con un turno dai nove metri di Gallo che affonda la Videx (19-12). La chiude l’ace numero 100 di Esposito, con una prova corale che dice 73% di positività in attacco, 5 muri e grinta da vendere (25-16). Grottazzolina accusa il colpo e si affida maggiormente ai suoi centrali (con Focosi preferito a Bartolucci) per tenere il cambio palla, dopo che Nielsen è reso quasi inoffensivo dal block di casa. La Consoli non abbassa la guardia e tiene a bada i tentativi della Videx di riaprire il match con tutti i suoi terminali offensivi compatti e determinati (16-14). L’ace di Abrahan e il muro di Gallo su Nielsen dicono che Brescia è tornata (19-16): nessun cedimento fino alla meta, che arriva su errore avversario e consegna ai Tucani il migliore sorriso (25-19). Bisi è MVP, ma tutto il gruppo è sugli scudi.

Brescia: Rizzetti ne, Gatto, Loglisci, Tiberti, Giani 1, Bisi 14, Franzoni (L), Galliani 16, Candeli 7, Sarzi Sartori ne, Braghini ne, Esposito 9, Abrahan 15, Scarpellini ne. All. Roberto Zambonardi.

Grottazzolina: Giorgini (L2) ne, Cubito 6, Vecchi 5, Focosi 2, Bartolucci 2, Breuning 19, Ferrini, Bonacic 11, Marchiani 2, Romiti R. All. Ortenzi.