Volley A2, Pesaresi porta bene: Brescia tutto ok a Castellana Grotte

L'occasione era ghiotta e la squadra l'ha sfruttata al meglio. Inizia bene il girone di ritorno per il Gruppo Consoli Brescia che batte a domicilio il fanalino Bcc Castellana Grotte 1-3 (22-25; 25-22; 18-25; 22-25). Buonissimo l'esordio di Pesaresi, arrivato in squadra il 27 dicembre.

"Sapevamo che avremmo affrontato una squadra di talenti giovani e agguerriti e penso che abbiamo messo in campo un’ottima partita, cercando di sbagliare il meno possibile e contenendo i loro giri in battuta più efficaci. Siamo stati pronti ad aggredire al momento giusto e ad avere la pazienza necessaria per ricostruire e ricucire. C’è ancora lavoro da fare, - ha detto il tecnico Zambonardi - perché in contrattacco abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma oggi raccogliamo tre punti preziosi. Sono contento dell’inserimento di Pesaresi, che ha scaricato Abrahan in ricezione e che è emerso in diverse fasi di difesa con ordine e precisione".

Il primo set è molto combattuto con Brescia che si trova praticamente a inseguire da inizio a quasi alla fine. Bcc avanti 14-12, Brescia non è molto di stante anzi, ma di fatto rincorre (20-18). Un ace e un attacco out dei padroni di casa valgono il 21-22 e vittoria Brescia 22-25.

Bcc ci riprova (6-2), questa volta Brescia fatica a tener corte le distanze (14-11). Padroni di casa sempre avanti conquistano il set 25-22. Brescia ha bisogno di ripartire con energia per non rischiare di "affondare" e trovarsi poi in svantaggio. Dopo il 6 pari è break dei Tucani peril 9-13 che diventa presto 12-16. Finale 18-25.

L'ultimo set torna a essere combattuto, con Brescia che riesce a guidare il match ma con Bcc che rimane in scia (13-15). Punto a punto fino al 22-22, poi è Brescia a salire in cattedra: 22-25.

BRESCIA: Erati 11, Braghini 1, Sarzi Sartori ne, Tiberti 2, Ferri, Cominetti 11, Malual ne, Franzoni ne, Ghirardi ne, Candeli 8, Klapwijk 24, Mijatovic ne, Abrahan 11, Pesaresi (L). All. Zambonardi e Iervolino.

CASTELLANA GROTTE: Fanizza 2, Cianciotta 23, Balestra ne, Bermudez 12, Pol 8, Ceban 8, Battista (L), Iervolino 1, Rampazzo, Compagnoni, Guadagnini, Ciccolella 7, Menchetti. All. Cruciani e Barbone.