Volley A2, Brescia in ritiro in Sardegna e vittoriosa nel trofeo Cabras

Dopo avere battuto il Sarroch, poi sconfitto dal Cus Cagliari nella finale terzo quarto posto, la Consoli Sferc Centrale centra la vittoria anche contro Marcianise e conquista il Trofeo Cabras. Il Sarlux (A3), trascinato dall’eterno Fabroni, cede lottando nel match di venerdì sera e i tucani la spuntano con un 3-1 combattuto. Top scorer è Niels Klapwijk (21 punti e 73% in attacco), con Cominetti in scia (15 punti, 55%).

La finale di sabato con Marcianise (A3) ha un altro sapore: la Consoli è molto concreta e sbaglia pochissimo, consentendo a Zambonardi di testare il doppio cambio Ferri-Ghirardi per Tiberti e Klapwijk, con Sarzi Sartori che si fa le ossa nel giro di seconda linea. Il 6+1 campano si appoggia su Alfieri in diagonale con Compagnoni, Dalmonte e Gallo sono gli attaccanti di palla alta, mentre al centro ci sono Vetrano e Ballan. Il libero è Cereda. Brescia parte con Tiberti e Klapwijk, Candeli e Erati al centro, Abrahan e Cominetti laterali, con Franzoni libero. Le bande di Marcianise non fanno sconti, ma neppure Abrahan e Cominetti, assistiti in fase di contrattacco dalle buone difese di Franzoni (9-4). Il turno da fondocampo di Tiberti disturba il libero avversario; Candeli è concreto in primo tempo, a muro e anche al servizio, con Erati che sembra avere trovato l’intesa in prima linea (17-10).

Marcianise accusa il colpo (25-17), ma riparte caparbia, sferzata da coach Nacci, e trova l’ace del sorpasso con Alfieri (7-8). La sequenza micidiale Klapwijk – Cominetti (attacco e ace) spinge avanti i tucani con un balzo da +5, mantenuto sino al recupero dei campani che accorciano, ma nulla possono contro il sigillo di Cominetti (25-21). Tiberti gela gli avversari con una serie dai nove metri che fa segnare il 5-1. Il muro di Erati costringe Nacci al time out, mentre il tecnico bresciano dà di nuovo spazio a Ferri che sigla l’ace del 17-7. Dentro anche Malual per Candeli, Braghini per Franzoni e Sarzi Sartori per Abrahan verso un finale segnato dalla resa di Marcianise (25-14).

Il tecnico biancazzurro ha visto "un buon gioco, con molto lavoro ancora da fare soprattutto a muro e in termini di messa a punto dell’intesa tra i reparti. Abbiamo una banda, un centrale e un opposto nuovi, che Tiberti sta guidando verso la migliore organizzazione in campo. È un gruppo che cresce di giorno in giorno".

Il prossimo appuntamento per tutti i tifosi è per martedì 3 ottobre alle 18.30 in piazza Vittoria a Brescia, dove si svolgerà il Bper Volley Day. Dai Gate di Brescia e Bergamo, le installazioni digitali di Bergamo Brescia capitale della cultura italiana, l’Atlantide Pallavolo e il Volley Bergamo femminile di serie A1 si presenteranno in contemporanea alle due città. L’animazione e la presentazione dell’evento sono affidate a Radio Number One, radio ufficiale di entrambe le squadre.

BRESCIA: Erati 7, Braghini, Sarzi Sartori, Tiberti 4, Ferri 3, Cominetti 9, Malual, Franzoni (L), Ghirardi , Candeli 5, Klapwijk 13, Abrahan 12. All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

MARCIANISE: Alfieri 1, Dalmonte 12, Vetrano 2, Pascucci, Faenza, Gallo 4, Ballan 1, Cai 3, Cereda (L), Foraboschi, Leone 1, Compagnoni 5. All. Vincenzo Nacci.