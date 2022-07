Volley A2, il roster di Brescia al completo. La prima è con Cuneo

Esordio casalingo il 9 ottobre contro Cuneo e poi trasferta il 16 e a Porto Viro. Si presentano così le prime due giornate di calendario per la Consoli McDonald's Brescia pronta a disputare il campionato di serie A2. L'ultima avversaria in ordine cronologico sarà Motta di Livenza il prossimo 18 dicembre fuori casa e quindi l'ultima di regular season sarà per i bresciani davanti al pubblico amico.

Il commento a caldo del capitano, Simone Tiberti: "Ci sono alcune favorite, che dai roster sembrano essere Vibo, Bergamo e anche Castellana, ma il nostro mantra è sempre lo stesso: guardare a noi, prima che a chi c’è oltre la rete, e trovare anzitutto i nostri meccanismi in campo. Abbiamo alcuni schiacciatori da integrare: la squadra si è rinnovata per metà, ma conto sulla metà che già lavora insieme da tempo per trasformare l’assenza di Ciso in uno stimolo ulteriore. Procediamo, come sempre, un obiettivo alla volta: in ordine strettamente cronologico significa Coppa Italia, salvezza e palyoff".

Il roster

Con la fine del mercato questo è il roster ufficiale della formazione: Bettinzoli Andrea (S), Bisi Fabio (S), Braghini Mattia (S), Candeli Nicola (C), Esposito Davide (C), Franzoni Andrea (L), Galliani Andrea (S), Gatto Riccardo (S), Gavilan Abrahan Alfonso (S), Ghirardi Pietro (P), Giani Lorenzo (P), Loglisci Gianluca (S), Luisetto Michele (C), Pellegri Lorenzo (P), Rizzetti Francesco (L), Sarzi Sartori Tommaso (C), Scarpellini Alessandro (C), Tiberti Simone (P), Togni Gianluca (L).