Volley A2, grande rimonta di Brescia ma la maratona va alla Consar

Dietro di cinque punti, ma lì. Lo scontro fra Brescia e Ravenna finisce a favore della seconda: 2-3 il finale con una formazione di coach Zambonardi bravissima a rimontare sotto 1-2, vincere ai vantaggi e cedere poi soltanto nel set corto.

"Ravenna ha messo molta pressione sulla nostra ricezione, mentre noi abbiamo fatto troppi errori in battuta. Penso che sia solo questa la differenza. Alla fine abbiamo giocato tutti una buona gara nel muro-difesa, ma loro hanno fatto un pelo meglio" ha dichiarato Niels Klapwijk, il migliore di Brescia con i suoi 25 punti. A tifare per la squadra mille persone in un clima davvero caldo.

BRESCIA: Erati 8, Braghini (L), Sarzi Sartori, Tiberti, Bettinzoli ne, Ferri 7, Cominetti 23, Malual ne, Franzoni, Ghirardi ne, Candeli 7, Klapwijk 25, Abrahan 9, Pesaresi (L). All. Roberto Zambonardi e Paolo Iervolino.

RAVENNA: Mancini 3, Bovolenta 27, Mengozzi 15, Bartolucci 13, Orioli 17, Goi (L), A. Russo, Feri, Benavidez 6. Ne: Falardeau, Chiella (L), Arasomwan, Grottoli, Menichini. All: Bonitta.

Il pre partita

Vincere per continuare a "soffiare sul collo" delle dirette concorrenti. Il Gruppo Consoli Brescia è pronto a ospitare in casa domani, domenica 28 alle 18, la Consar Ravenna, che ha 4 punti in più (34 e 30).

"La classifica è lì a confermare la forza di Ravenna e dice che loro sono davanti a noi, ma noi faremo di tutto per avvicinarli. Affrontiamo una formazione con tanti talenti giovani, bilanciata dalla maggiore esperienza di alcuni elementi chiave. Il tecnico Bonitta ha ora anche a disposizione Benavidez; che con la maglia di Pineto ci aveva dato parecchio fastidio nel girone di andata, e saprà gestirlo al meglio in alternanza a Falardeau. Sarà una partita importante, credo che l’aggettivo migliore per descriverla sia questo: loro vorranno riscattare la sconfitta e noi sfruttare l’onda di entusiasmo del San Filippo, che ci sarà di grande sostegno" ha dichiarato coach Zambonardi.

Ci saranno ospiti specialiper il progetto Cuore Atlantide due associazioni: gli amici di Aspra, Associazione di Volontariato a Supporto di Adolescenti con Problemi Relazionali con sede a Desenzano, e quelli della Onlus L’Alba di Nave, che pure si occupano solidarietà sociale.