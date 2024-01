Volley A2, la scalata in classifica di Brescia passa dall'esame Consar Ravenna

Squadra in casa

Squadra in casa Gruppo Consoli Brescia

Vincere per continuare a "soffiare sul collo" delle dirette concorrenti. Il Gruppo Consoli Brescia è pronto a ospitare in casa domani, domenica 28 alle 18, la Consar Ravenna, che ha 4 punti in più (34 e 30).

"La classifica è lì a confermare la forza di Ravenna e dice che loro sono davanti a noi, ma noi faremo di tutto per avvicinarli. Affrontiamo una formazione con tanti talenti giovani, bilanciata dalla maggiore esperienza di alcuni elementi chiave. Il tecnico Bonitta ha ora anche a disposizione Benavidez; che con la maglia di Pineto ci aveva dato parecchio fastidio nel girone di andata, e saprà gestirlo al meglio in alternanza a Falardeau. Sarà una partita importante, credo che l’aggettivo migliore per descriverla sia questo: loro vorranno riscattare la sconfitta e noi sfruttare l’onda di entusiasmo del San Filippo, che ci sarà di grande sostegno" ha dichiarato coach Zambonardi.

Ci saranno ospiti specialiper il progetto Cuore Atlantide due associazioni: gli amici di Aspra, Associazione di Volontariato a Supporto di Adolescenti con Problemi Relazionali con sede a Desenzano, e quelli della Onlus L’Alba di Nave, che pure si occupano solidarietà sociale.