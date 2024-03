Volley A2, Brescia a Cantù per un obiettivo: blindare i playoff con tre giornate di anticipo

Vincere significherebbe blindare i playoff con tre giornate di anticipo. In campo con questo obiettivo il Gruppo Consoli Brescia a casa di Cantù domenica 3 marzo alle 18. Le squadre tra la seconda e la settima piazza accedono al post season da quest’anno e le più alte in grado ospitano due degli eventuali tre match che decideranno i quarti di finale. Alla Consoli serve una vittoria per assicurarsi il matematico accesso ai Play-off, dato lo scarto attuale sull’ottava che è a meno 11, ma conquistarla in casa del Pool Libertas non sarà facile.

Il tecnico biancoblu Zambonardi è cauto: "La classifica è ancora bugiarda per quel che riguarda Cantù, formazione con grande potenziale offensivo in tutti i reparti. Non abbassare la guardia è il nostro mantra: chiedo ai miei atleti di giocare curando i dettagli e tenendo il massimo livello di aggressività in campo, perché il derby è una di quelle partite che tira fuori la migliore carica agonistica, in noi, ma anche nei nostri avversari".