Volley A2, Brescia inciampa a Cantù, playoff rinviati

Inciampa e rimanda la festa playoff. Il Gruppo Consoli Brescia Volley non fa gioire i tifosi, perde 3-1 (25-23; 25-18; 23-25; 25-23) con Cantù e dovrà ancora meritarsi la seconda parte di stagione. "Sapevamo della pericolosità dei nostri avversari e soprattutto nella prima parte del match ci hanno fatto soffrire con le loro battute. Ma nulla cambia nel nostro cammino verso i playoff. Domenica contro Santa Croce al san Filippo ci aspettiamo un grande pubblico" ha dichiarato con Zambonardi.

Il buon turno di Ottaviani in battuta costringe Tiberti alla palla a banda per Ferri, murato due volte da Aguenier (6-3). Il capitano stampa Galliani e Abrahan ferma la pipe di Ottaviani (10-8), ma la poca precisione in ricostruzione obbliga i tucani ad inseguire i padroni di casa, più tranquilli e ordinati. Doppio ace di Erati ed errore di Gamba per il pareggio a 18, poi Ferri mette giù il pallonetto del 22 pari e Klapwijk serve, difende e attacca per il sorpasso, ma Aguenier agguanta il set ball e la pestata dell’opposto bresciano consegna il parziale a Cantù (25-23).

È ancora il servizio di Ottaviani a mettere in difficoltà la seconda linea dei tucani (6-4); Klapwijk sorprende con il pallonetto (15-13), ma i due ace di Gamba piegano la reazione della Consoli (18-13). Zambonardi inserisce Franzoni per migliorare la ricezione, Abrahan passa in diagonale, ma Brescia è l’ombra della squadra aggressiva che serve per recuperare il set (25-18).

Grazie al servizio di Candeli e ai block di Erati, Brescia riprende coraggio (1-5) e mantiene un break, nonostante le botte del Gallo (7-11). Sono due monster block di Klapwijk e Candeli su Ottaviani e Gamba a ridare brio (14-19). Ferri trova il suo centesimo muro in serie A fermando l’opposto canturino (17-21) e Klapwijk arriva al set ball sul 21-24. Cantù ne annulla due, ma il successivo errore in battuta riapre il match (23-25).

Il Pool Libertas tiene alto il ritmo al servizio e ritrova l’esplosività di Gamba che, dopo il punto-a-punto fino a 10, trascina i suoi 14-11. Difesa rocambolesca, attacco del 7 tucano e palla out di Gallo per l’aggancio. Tensione crescente: ace di Ferri e poi Abrahan trova il mani-out del 16-18. Gamba pareggia a 19 e Galliani ferma Klapwijk nel momento più delicato (22-21). Il primo match ball è dei padroni di casa, che conquistano tutta la posta grazie al servizio in rete di Klapwijk (25-23).

BRESCIA: Erati 7, Braghini ne, Sarzi Sartori, Tiberti 1, Bettinzoli ne, Ferri 15, Cominetti ne, Franzoni, Ghirardi ne, Candeli 8, Klapwijk 19, Mijatovic ne, Abrahan 18, Pesaresi (L). All. Zambonardi e Iervolino.

CANTÙ: Magliano, Monguzzi 5, Butti (L), Gianotti, Ottaviani 6, Aguenier 8, Pedron 3, Quagliozzi ne, Galliani 14, Ozzi, Bacco ne, Rossi ne, Picchio, Gamba 30. All: Denora Caporusso e Zingoni.

Il pre partita

Vincere significherebbe blindare i playoff con tre giornate di anticipo. In campo con questo obiettivo il Gruppo Consoli Brescia a casa di Cantù domenica 3 marzo alle 18. Le squadre tra la seconda e la settima piazza accedono al post season da quest’anno e le più alte in grado ospitano due degli eventuali tre match che decideranno i quarti di finale. Alla Consoli serve una vittoria per assicurarsi il matematico accesso ai Play-off, dato lo scarto attuale sull’ottava che è a meno 11, ma conquistarla in casa del Pool Libertas non sarà facile.

Il tecnico biancoblu Zambonardi è cauto: "La classifica è ancora bugiarda per quel che riguarda Cantù, formazione con grande potenziale offensivo in tutti i reparti. Non abbassare la guardia è il nostro mantra: chiedo ai miei atleti di giocare curando i dettagli e tenendo il massimo livello di aggressività in campo, perché il derby è una di quelle partite che tira fuori la migliore carica agonistica, in noi, ma anche nei nostri avversari".