Volley A2, l'ultima di Brescia in regular season fra le mura di casa: arriva Aversa

L'ultima in casa, di regular season si intende. Occasione importante e allo stesso tempo difficile per il Gruppo Consoli Brescia che nella penultima giornata di ritorno ospita Aversa, che cerca ancora punti in chiave salvezza. Appuntamento domenica 17 alle 19 al San Filippo. Per Brescia vincere significherebbe fare allenamento in vista della seconda parte di stagione.

La formarzione, a due giornate, è al sesto posto a 42 punti e potrebbe ancora scalare una posizione.