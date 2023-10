Volley A2, Brescia a Pineto per fare il bis

La prima fuori casa. Domenica 22 ottobre alle 18 si accendono i riflettori del PalaVolley Santa Maria di Pineto per la seconda giornata di andata che vede i padroni di casa ospitare i tucani del Gruppo Consoli Brescia. Entrambe le formazioni hanno incassato il primo successo stagionale da tre punti, con gli abruzzesi che hanno espugnato l’ostico taraflex di S.Croce e arriveranno all’esordio casalingo in A2, dopo 12 anni di assenza, con una gran carica.

La formazione abruzzese, promossa dalla A3 al termine di un percorso che l’anno scorso l’ha vista conquistare Coppa Italia e Supercoppa di categoria, ha un sestetto rinnovato e decisamente internazionale, guidato dal tecnico – invece confermatissimo – Giacomo Tomasello.

Sulla diagonale principale ci sono Paris – già incrociato come avversario nella stagione in cui era regista a Piacenza – e l’ex tucano Loglisci, che nel match d’esordio ha ottimamente sopperito all’assenza di Padura Diaz, fermo per un problema alla spalla. Gli schiacciatori di palla alta sono l’esperto Di Silvestre, lo statunitense Chavers, l’argentino Benavídez, oltre a Msatfi. Al centro ci sono il forte croato Nika?evi? con lo sloveno Jeroncic ed Enrico Basso. Il libero è Sorgente.

Il tecnico Zambonardi sottolinea che "ogni avversario ha qualcosa di temibile e a Pineto l’arma in più può essere l’entusiasmo per la promozione, assieme allo slancio dato dalla vittoria netta ottenuta su S. Croce, piazza mai facile. Mi aspetto una gara in cui il palazzetto e il pubblico saranno fattori ulteriormente a vantaggio dei padroni di casa, ma so anche come stiamo lavorando e confido in una partita che ci alleni ad affrontare ogni situazione di gioco in un’ottica di crescita. La stagione è molto lunga ed è essenziale testare la capacità del gruppo di reagire a scenari differenti".