Volley A2, Brescia ad Aversa per riprendere la marcia

Obiettivo: tornare a marciare dopo lo stop di sette giorni fa. Nella 12esima giornata di campionato di A2 il Gruppo Consoli Brescia va a casa della Green House Aversa per provare a fare tre punti. Appuntamento domenica 17 dicembre alle 17.

"Incontriamo una squadra completa, dotata di buoni battitori e che soprattutto sta attraversando un ottimo momento – chiarisce subito il tecnico della Consoli Sferc Centrale Zambonardi -. Aversa ha messo a segno una vittoria importante con Siena, dimostrando il suo valore, mentre noi non siamo nel nostro periodo di forma migliore ma, attraverso il lavoro in palestra, puntiamo a riprendere quella convinzione che ci serve per giocare la pallavolo che sappiamo. Ritornerà anche il nostro, di momento, e domenica spero porteremo in campo, prima di tutto e nonostante tutto, consapevolezza e la conseguente tranquillità".