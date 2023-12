Volley A2, Brescia ospita Reggio per Santo Stefano: punti importanti in palio

Punti in palio importanti. Già perchè anche se una squadra è sesta (Brescia) e l'altra è 11esima (Reggio), di mezzo ci sono soltanto due punti. Sfida importante a Santo Stefano per il Gruppo Consoli che sarà in campo in casa alle 18. Al giro di boa è una classifica cortissima, una vittoria proietta verso l'alto, un ko verso il buio.

Per coach Zambonardi sarà "una sfida perfetta per tenere il pubblico incollato alle poltrone del San Filippo. Conad ha giocatori forti e di gran carattere e l’arrivo di Preti conferma la voglia degli emiliani di riscattare una andata buona, ma che non esprime ancora tutto il loro potenziale. Sarà una partita tra pari, da godere punto a punto. I miei giocatori stanno recuperando energie e tranquillità dopo le due ultime trasferte e stanno lavorando bene in palestra, con grande attenzione ai dettagli da migliorare dal punto di vista tecnico e tattico":

Il pubblico presente al San Filippo martedì avrà un premio aggiuntivo, perché potrà tentare la fortuna con la lotteria organizzata da Mens Libera di Montichiari, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni Ronald McDonald e Volontari di San Cristoforo. L’estrazione dei tagliandi che si aggiudicano gli splendidi regali messi a disposizione da sponsor e supporter dei tucani sarà effettuata negli intervalli tra i set e i biglietti si potranno acquistare sia in cassa sia sugli spalti.