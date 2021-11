Cuneo è forte, Brescia cede in quattro set. Il coach: “Stiamo ancora seminando, raccoglieremo”

Miglioramenti, ma non a sufficienza per poter strappare punti utili. La Consoli McDonald’s Centrale Brescia perde 3 – 1 (25-17; 21-25; 25-20; 25-18) a casa di Cuneo e rimane così ai piani bassi della classifica con tre punti. Il bilancio dopo cinque giornate del campionato di serie A2 è di tre sconfitte e una vittoria (da aggiungere il turno di riposo già osservato).

Un calendario anche un po’ sfortunato per la formazione lombarda, che si trova ad affrontare in fila le tre favorite. “Ogni domenica vedo qualcosa di buono in più, - dice coach Roberto Zambonardi - ma dobbiamo di certo fare meglio in battuta. È evidente che siamo ancora in fase di crescita e stiamo affrontando un momento di campionato difficile, incontrando di seguito Santa Croce, Cuneo e domenica prossima Castellana, tre tra le favorite per la promozione. Bisogna avere pazienza, giochiamo contro squadre forti e il campionato è lungo. Occorre non demoralizzarsi per le sconfitte e continuare il nostro percorso: stiamo ancora seminando e io resto fiducioso che questa squadra raccoglierà i frutti che merita”.