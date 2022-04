Volley A2 playoff, Brescia cede a casa della Kemas Lamipel.

“Un brutto inizio di playoff. Dal punto di vista tecnico abbiamo sofferto in battuta e ricezione e fatto i break solo quando siamo riusciti a tenere un buon servizio. Rispetto a quel che è successo in campo, purtroppo alcune partite sono rovinate da alcuni soggetti che non meritano di rovinare il nome di Santa Croce”. E' un capitan Tiberti, quello della Consoli Brescia, abbastanza arrabiato: la sua squadra ha perso 3-0 contro la Kemas Lamipel Santa Croce in gara 1 playoff. Il capitano ha fatto inoltre riferimento ad alcuni episodi descritti anche dalla società: "Attimi di tensione che non fanno bene al movimento del volley, con i tifosi di casa votati ad atteggiamenti molto poco sportivi, caratterizzano anche l’avvio del secondo parziale" hanno riportato.

Servirà una gara 2 di sostanza per riportare la serie in parità.

Brescia: Mazzone 3, Orazi 2, Tiberti 1, Patriarca 7, Crosatti, Bisi 10, Franzoni (L), Galliani 7, Neubert, Esposito 4, Cisolla 12, Seveglievich ne, Ventura ne. All. Zambonardi e Iervolino.

Santa Croce: Acquarone 1, Walla 20, Festi 10, Arasomwan 5, Colli 7, Fedrizzi 12, Pace (L). Ne: Giovannetti, Menchetti, Caproni, Sposato (L),Riccioni e Ferrini. All. Cezar Douglas.