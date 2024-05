Volley A2, Brescia batte Porto Viro e vola in finalissima di Coppa Italia

Finale 3-1 e il Gruppo Consoli Brescia vola in finalissima di Coppa Italia. La formazione di coach Zambonardi è la finalista della competizione che si giocherà domani, domenica 12 maggio alle 17.30, sempre a Cuneo, contro la Consar Ravenna. Quest'ultima ha battuto Grottazzolina, mentre Brescia Porto Viro.

"È andata bene, siamo contenti per la vittoria, la cosa più importante in queste partite è il gruppo e il gioco di squadra. Siamo stati bravi anche dopo il set che abbiamo perso. Merito a Porto Viro che ha comunque giocato bene, ma siamo stati bravi noi a riprenderci dopo il secondo set. Sulla palla alta siamo andati bene, siamo stati pazienti, nel secondo set un po’ meno. Stanotte penseremo a Ravenna, bravi dopo l’ottima partita che hanno vinto contro Grottazzolina. Ravenna è una squadra di giovani con un allenatore che la fa giocar bene. Dopo tanti anni di SuperLega ero curioso di conoscere la Serie A2, è stato un campionato bello da giocare perché equilibrato con tante ottime squadre, Grottazzolina si è dimostrata la più forte e ha meritato di vincere, è stato un campionato divertente. Tiberti è un giocatore esperto, ha un ruolo importante e voglio fargli i complimenti così come ci tengo a farli a tutta la mia squadra. Oggi ci siamo fatti un bel regalo" ha detto Nicola Pesaresi.

Consoli Sferc Brescia-Delta Group Porto Viro 3-1 (25-20, 15-25, 27-25, 25-19)

Consoli Sferc Brescia: Tiberti 1, Gavilan 15, Candeli 11, Klapwijk 12, Cominetti 11, Erati 11, Braghini (L), Sarzi Sartori 0, Ferri 1, Franzoni 0, Pesaresi (L). N.E. Bettinzoli, Ghirardi, Mijatovic. All. Zambonardi.

Delta Group Porto Viro: Garnica 3, Tiozzo 14, Barone 10, Barotto 25, Sette 16, Zamagni 3, Lamprecht (L), Pedro Henrique 1, Bellei 0, Morgese (L). N.E. Zorzi, Charalampidis, Sperandio, Eccher. All. Morato.