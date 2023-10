Volley A2, per Brescia c'è Cuneo nel turno infrasettimanale

Chi vince sorpassa l'altra. Turno infrasettimanale in serie A2 per la quarta giornata di campionato. Il Gruppo Consoli Brescia ospita Cuneo e le due formazioni sono entrambe a 6 punti in classifica.

Per la formazione di Zambonardi arriva un nuovo test dopo la rimonta incredibile contro Porto Viro di domenica 29 ottobre. Sono parecchi i volti provenienti dalla SuperLega che rispondono agli ordini di coach Battocchio: Volpato è l’altro centrale (ex Padova), Gottardo (ex Civitanova), Botto e il greco Andreopoulos (ex Taranto) sono le bande, mentre la regia è affidata alle mani di Sottile (25 stagioni in SuperLega per lui, classe 1979) e l’opposto è Jensen (ex Verona). Il libero è l’azzurro Staforini (ex Cisterna).

"Ogni gara in questa serie A2 ti pone di fronte ad avversarie di livello, ma crediamo quest’anno di avere un gruppo attrezzato per affrontare quel grado di tensione agonistica. La squadra lavora in palestra per allenare tecnica, tattica e nervi per farsi trovare pronta contro qualunque compagine all’appuntamento con il suo pubblico" ha lanciato la carica il tecnico.