Superlega, al via la campagna abbonamenti: "Italia mondiale, Brescia capitale!"

Con l’emozione ancora viva nei cuori di tutti gli appassionati di volley per il titolo mondiale conquistato dalla nazionale azzurra, scatta la campagna abbonamenti della Consoli McDonald’s Centrale Brescia. Il San Filippo si prepara ad accogliere migliaia di tifosi per una stagione che si preannuncia spettacolare. Italia mondiale, Brescia capitale! E’ questo il suggestivo claim scelto dalla società bresciana per lanciare la campagna abbonamenti 2022-2023. Un messaggio molto chiaro che unisce le emozioni azzurre ad un anno speciale, il 2023, che vedrà Brescia con Bergamo Capitale della Cultura.

“La nostra bellissima nazionale – ha spiegato il direttore marketing di Atlantide Claudio Chiari – ha fatto a tutte le società italiane un grande regalo conquistando una vittoria che di fatto è una grande promozione per il nostro sport. Questo claim ci porta quindi da questo grande successo al ruolo che Brescia avrà nel 2023 in tutta Italia. Il nostro obiettivo è quello di regalare ai nostri tifosi emozioni simili a quelle che ha regalato la nazionale portando orgogliosamente il nome di Brescia in tutta Italia. Il tutto a prezzi davvero accessibili".

Assistere a una partita di volley al San Filippo sarà come sempre semplicissimo e anche molto economico. Nonostante l’aumento dei costi di gestione della società che annovera 30 squadre dal minivolley alla Serie A2, Atlantide ha deciso di lasciare inalterati i prezzi di biglietti e abbonamenti rispetto alla scorsa stagione per tutti coloro che li acquisteranno sul circuito Vivaticket sia on line sia dai rivenditori autorizzati di tutta la provincia. Avere un abbonamento e acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket, piattaforma leader per il ticketing a livello europeo, permetterà quindi ai tifosi di risparmiare, di avere una entrata dedicata, di evitare code al San Filippo e di poter scaricare il tagliando direttamente sul proprio smartphone. I tagliandi con un adeguamento dei prezzi che restano comunque tra i più bassi del campionato, saranno acquistabili poi anche in cassa al palazzetto prima di ogni partita.