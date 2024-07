Volley A2, per Brescia il debutto sarà casalingo contro Cuneo

In casa contro Cuneo il prossimo 6 ottobre. Questa la prima giornata di campionato per la Consoli Sferc Centrale del Latte nel campionato di serie A2. I calendari sono stati diramati oggi, 18 luglio, dopo tre giorni di Volley Mercato.

La stagione della squadra di Zambonardi finirà con il derby contro Cantù, sempre al San Filippo. Le 13 avversarie saranno Abba Pineto, Campi Reali Cantù, Conad Reggio Emilia, Consar Ravenna, Cosedil Aci Castello (scesa dalla Superlega), Delta Group Porto Viro, Emma Villas Siena, Evolution Green Aversa, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, Tinet Prata di Pordenone, OmiFer Palmi (che ha acquisito i diritti di S.Croce) e le neo-promosse Virtus Volley Fano e Banca Macerata.

Il tecnico biancoblù commenta con entusiasmo: "Felici per come abbiamo chiuso la stagione passata, ci prepariamo alla prossima pensando anche alla Superlega, ma consapevoli della caratura tecnica delle altre squadre. La qualità della A2 è in costante crescita e sono contento di incontrare subito Cuneo, Aci Castello, Siena e Prata così misureremo sin dall’inizio quelle che sulla carta sono le avversarie più temibili, assieme a Ravenna. Tra l’altro Cuneo lo scorso anno è partita ospite di Grottazzolina che poi ha vinto il campionato…Lo voglio vedere come un ottimo auspicio anche per noi, anche se i valori in campo non si misurano sulla cabala".