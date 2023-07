Volley A2, Brescia pronta per la sua decima stagione ad alti livelli: esordio con Castellana

Si chiamerà Consoli Sferc McDonald’s Brescia e dal 15 ottobre sarà in campo per la decima stagione in serie A. L'esordio per i Tucani è domenica 15 ottobre in casa contro Castellana Grotte, squadra infarcita di giovani azzurri tra i quali anche il bresciano Riccardo Iervolino, figlio dell’assistant coach Paolo.

Subito dopo Tiberti e compagni in due trasferte consecutive testeranno l’ambiziosa neopromossa Pineto, forte dell’opposto Padura Diaz e la solida Porto Viroguidata in campo dall’ottimo regista Garnica. Il ritorno al San Filippo nella prima di tre giornate festive, l’1 novembre, vedrà la Consoli Sferc McDonald’s Brescia contro la corazzata Cuneo, senza dubbio la squadra più attrezzata per il salto di categoria. Dure le successive partite con tre sicure protagoniste dell’alta classifica: Ravenna in trasferta, Grottazzolina in casa e Siena in toscana. Dopo i match con Ortona del cubano Marshall e con Pordenone guidato dal bravo regista Alberini, nel prefestivo del 7 dicembre Brescia affronterà l’unico derby di stagione con Cantù al San Filippo. Il mese di dicembre prima del boxing day al San Filippo (ultima di andata) il 26 contro Reggio Emilia vedrà altre due trasferte consecutive a Santa Croce e ad Aversa. Di fatto nel girone di andata i tucani giocheranno tra le mura amiche 6 partite su 13 per poi disputarne 7 nel ritorno.

Coach Zambonardi non si nasconde e commenta così i sorteggi: "L’inizio con Castellana nasconde alcune insidie in quanto i giovani azzurri della squadra pugliese impegnati quest’estate con le proprie nazionali arriveranno già in forma ad inizio stagione. Scomode anche le prime due trasferte a Pineto e a Porto Viro, ma onestamente siamo pronti a dare battaglia su ogni campo. Quest’anno non ci sarà la squadra ammazza campionato come Vibo l’anno scorso, ma vedo Cuneo sopra le altre e sulla carta Ravenna e Grottazzolina molto ben attrezzate. Subito dietro un gruppo di buone squadre come Siena, Pordenone, Santa Croce, Cantù e Brescia. Prevedo però grande equilibrio. Noi non vediamo l’ora di iniziare con l’obiettivo di portare Brescia sempre più in alto". Il raduno è fissato per lunedì 21 agosto con le prime amichevoli in programma da metà settembre.