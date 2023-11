Volley A2, Brescia aspetta il fanalino di coda per riprendere la marcia

Attesa del fanalino di coda con l'obiettivo di riprendere la marcia. Nell'ottava giornata di campionato il Gruppo Consoli Brescia affronta Ortona domani, domenica 26 novembre, alle 18 fra le mura di casa.

"Ci aspettiamo una Ortona anzitutto carica, perché non ha nulla da perdere: si tratta di un’avversaria esperta e fisica che finora ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Per noi è una partita da giocare al massimo: abbiamo bisogno di tre punti per riprendere la nostra corsa e ambire al miglior piazzamento possibile" ha detto capitan Tiberti.

Come previsto per tutti i campi si osserverà il minuto di rumore in occasione del 25 novembre, le squadre saranno in campo con atleti e atlete con baffo rosso sul volto e verrà letto un messaggio dagli speaker che ricorda il numero antiviolenza e stalking – il 1522 – e, dopo fischio di inizio e prima battuta, si procederà col minuto di rumore.