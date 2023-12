Volley A2, Brescia riparte da Castellana Grotte e si fa bella con il colpo Pesaresi

Ritorno di serie A2 pronto a partire e Brescia lo fa con un'arma in più e di grandissimo valore. La formazione di coach Zambonardi, che ha chiuso l'andata al sesto poso con 21 punti, sabato 30 dicembre alle 19.30 è in trasferta a casa di Castellana Grotte, ultima in classifica insieme a Ortona con 9 punti, Occasione ghiotta per la squadra.

Una Brescia che si presenterà con un nuovo tassello, un regalo di Natale niente male che ha trovato sotto l'albero con due giorni di ritardo rispetto ai festeggiamenti: si tratta del libero Nicola Pesaresi, classe 1991, con un passato in Superlega (gli ultimi quattro anni li ha trascorsi alla Powervolley Milano).

"La sua disponibilità è un’opportunità che si è presentata a fine mercato e l’abbiamo colta al volo. Nicola è un giocatore di altissimo profilo, che aggiunge classe ed esperienza al nostro gruppo, senza nulla togliere ad Andrea Franzoni che in questi anni ha contribuito con dedizione e impegno a costruire la squadra che conosciamo. Passare dalla SuperLega alla A2 potrebbe sembrare un passo indietro per Nicola, ma abbiamo individuato in lui un ragazzo che invece non ha paura di rimettersi in gioco per di più in una categoria che è terribilmente competitiva, come dimostrano i risultati ogni domenica" ha detto il coach. A fargli da eco l'atleta stesso: "Sono soddisfatto del mio passato pallavolistico, ma è passato, ed ora sono altrettanto contento dell’occasione che mi offre il presente. L’ho accettata perché la reputo interessante, anzitutto per ri-testarmi in una categoria che di fatto non conosco. E’ una sfida che accetto volentieri: nell’immediato l’obbiettivo è integrarmi nel gruppo, per poi dare un buon contributo e levarci qualche soddisfazione, un passo alla volta. Arrivo da un mese di allenamento a Modena dove ho recuperato la forma: non sono ancora al 100%, ma spero di poter sopperire con l’esperienza, quando sarò chiamato in causa, e portando in campo equilibrio e tranquillità".