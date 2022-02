Volley A2, Brescia batte Siena e i play off non sono così lontani

Squadra in casa

Squadra in casa Gruppo Consoli Brescia

Tre punti importantissimi per la Pallavolo Brescia nella settima giornata di ritorno del campionato di A2. La formazione di Zambonardi batte Siena 3-1 e ora i 23 punti valgono l'ottavo posto play off. Una classifica in quella zona molto corta: a pari punti c'è Cantù, dietro a 22 c'è Porto Viro.

“Una vittoria che ci permette di guardare con un occhio verso l’alto, - ha commentato Simone Tiberti - ma che ci ricorda che per noi è sempre vietato abbassare la guardia. Dobbiamo lavorare molto sulla fase di contrattacco, dove abbiamo ancora ampi margini di miglioramento”.

L'avvio di set è equilibrato (6-5), poi Brescia fa il primo allungo (12-9) e presto è 19-14. Il finale dic 25-20. Al primo time out per gli ospiti il tabellon dice 8-4, Brescia si porta sul 14-9, ma Siena è brava ad approfittare anche degli errori dei padroni di casa ed è 18-16. Di nuovo vantaggio Brescia ed è 25-19.

Ancora bene l'avvio di Brescia (5-1), Siena però ribalta 7-10, Brescia riesce ad accorciare fino al 23-24 e l'ultimo punto è ospite 23-25. Siena riparte con energia 3-6, Siena si porta sul 15-12, ma è presto battaglia: 20-19. Parità 23-23, stavolta i padroni di casa hanno lucidità per chiudere: 25-23.

Brescia: Mazzone 1, Tiberti 1, Patriarca 12, Bisi 16, Crosatti ne, Franzoni (L), Galliani 10, Neubert, Esposito 19, Cisolla 17, Seveglievich ne, Scarpellini ne, Togni ne. All. Zambonardi e Iervolino.

Siena: Pinelli, Tupone (L), Parodi 5, Sorgente (L), Ciulli, Panciocco 23, Ottaviani 6, Mattei 9, Onwuelo 16, Rossi 6, Agrusti ne, Iannaccone. All.: Montagnani e Falabella.