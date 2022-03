Volley A2, Brescia vince con Mondovì e si assicura la salvezza diretta

Festa sì e potrebbe non essere l'unica. Con la vittoria netta per 3-0 contro Mondovì, formazione di A2 già retrocessa, la Gruppo Consoli Brescia può gioire per la salvezza diretta e quindi un altro anno in A2 garantito, ma non solo. Con i suoi 31 punti e un settimo posto la squadra, se il campionato finisse oggi, sarebbe qualificata ai play off.

Ci sono due partite ancora per difendere il posto da chi insegue, fra tutte Lagonegro a 31 punti e e poi dietro Siena a 27 e Reggio Emilia a 26.

“L’obiettivo contro Mondovì erano i tre punti per assicurarsi la categoria, - ha commentato Patriarca, autore di 12 punti - ma ora dobbiamo continuare a spingere per agganciare i play off. Le avversarie sono agguerrite e non possiamo abbassare la guardia. Non vediamo l’ora di giocarci il derby domenica”.

L'avvio per Brescia è super: 11-4. Mondovì però non sta alla finestra e ricuce fino al 16-14. Il finale è 25-19. Continua la corsa dei padroni di casa per il 15-10, ma con Mondovì sempre in scia che arriva fino al 25-21. Il terzo set è fotocopia del secondo: 25-22.

Brescia: Mazzone 9, Orazi 1, Tiberti 2, Patriarca 12, Bisi 10, Crosatti ne, Franzoni (L), Galliani 3, Neubert, Esposito 6, Cisolla 14, Seveglievich, Ventura. All. Zambonardi e Iervolino.

Mondovì: Meschiari 10, Arinze 16, Piazza 1, Lusetti, Boscaini 1, Catena 3, Camperi ne, Ceban 6, Mazzon 4, Cianciotta 2, Gecchele, Fenoglio L, Raffa ne.